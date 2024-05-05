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Теннисистка Соболенко призналась, что ей не хватает времени, чтобы выпить

Теннисистка Соболенко: не хватает времени, чтобы развлечься или выпить

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Tracey Nearmy/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, о чем думает после проигрыша в финале турнира в Мадриде.

«У меня с утра ранний вылет, так что, наверное, не буду спать. Единственное, о чем я думаю, — это то, что я готова съесть пасту, пиццу и много мороженого. В теннисе все происходит очень быстро — нам не хватает времени, чтобы расслабиться, развлечься или выпить.

Рада, что я сеяная и пропускаю первый круг по bye. У меня будет пара дней на восстановление. Это один из моих любимых турниров и городов. Там отличная атмосфера», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко уступила польской теннисистке Иге Свентек со счетом 5:7, 6:4, 6:7.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 560 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (7848 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в этом году. Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7258 очков). Дарья Касаткина, набрав 3113 очков, занимает 11-е место. Она лучшая среди россиянок.

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