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Андрей Губин о своем самочувствии: «Сердце бьется с перебоями»

Певец Андрей Губин признался, что занимается спортом пять раз в неделю

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andrey_gubin_fangruppa/vk.com

Певец Андрей Губин признался в шоу «Ты не поверишь!», что уже свыкся с болью во всем теле из-за болезни.

Губин признался, что его сердце бьется с перебоями. По словам артиста, у артиста нарушено сердцебиение из-за повреждений позвоночника. Из-за спортивной детской травмы сердце певца находится в неправильной позиции. Исполнитель живет с недугом уже 15 лет.

«Мне сказали развивать сердце, я занимаюсь спортом пять раз в неделю. Я проверился — кровь, сказали, хорошая», — отметил певец.

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Артист признался, что болезнь мешает ходить ему на встречи с потенциальными возлюбленными.

В феврале Андрей Губин заявил, что не ездил на корпоративы во время болезни, а также опроверг слухи о якобы своих планах возобновить карьеру в 2024 году и дать гастроли за 700 тысяч рублей.

По словам Губина, он «ждет и верит», когда у него появится возможность вернуться к концертной деятельности.

Ранее Андрей Губин признался, что хочет купить дом на колесах.

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