В Латвии аварийно сел самолет

Самолет с неисправным двигателем совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии. Об этом сообщил портал La.lv.

Все случилось в субботу 4 мая вечером, когда небольшой самолет гражданской авиации, на борту которого находились два человека, совершил вынужденную посадку на Таллинском шоссе возле Адажи. По данным Латвийского реестра воздушных судов, неисправность случилась с самолетом Tecnam P2008 JC, который выпустили в 2018 году. У двухместного самолета один двигатель с примерно 100 лошадиными силами.

По предварительной информации Агентства гражданской авиации, у самолета были проблемы с работой двигателя. В итоге самолет почти удачно приземлился на шоссе и никто не пострадал.

До этого четверо пьяных авиапассажиров из Ирландии устроили дебош и напали на бортпроводницу по пути на Ибицу. По информации СМИ, инцидент произошел на рейсе авиакомпании Ryanair, который летел из Дублина на Ибицу. На борту самолета оказались четверо пьяных пассажиров, которые устроили дебош. Сообщается, что они также совершили нападение на бортпроводницу — детали произошедшего не уточняются.

В результате капитан воздушного судна принял решение о досрочной посадке. Самолет сел в аэропорту Пальмы на острове Майорка. По информации Irish Mirror, ирландских граждан, устроивших беспорядки, попросили покинуть рейс. Отмечается, что теперь дебоширам грозят штрафы за нарушение воздушной безопасности.

Ранее петербурженка устроила авиадебош и попыталась открыть дверь самолета в воздухе.