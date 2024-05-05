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Сотрудники ГИБДД прокомментировали ситуацию на трассе Пермь – Екатеринбург

В ГИБДД опровергли информацию о пробке на трассе Пермь – Екатеринбург

В ГИБДД поделились подробностями о происходящем на трассе ПермьЕкатеринбург. О деталях представители ведомства сообщили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

В организации опровергли информацию о том, что на дороге возникла 40-километровая пробка.

Представители добавили, что данные об отсутствии помощи не соответствуют действительности. На участках трассы были развернуты пункты обогрева. Помимо этого, специалисты оказывают всю необходимую помощь и контролируют ситуацию на дороге. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, сотрудники дорожных служб освобождают трассу от препятствий.

«Последствия снегопада ликвидированы, трасса обработана противогололедными материалами. Движение транспорта, в том числе и на летних шинах, осуществляется в обе полосы», – сообщается в публикации.

До этого сообщалось о сложной ситуации на автодороге Пермь – Екатеринбург. По словам очевидцев, пробка растянулась на 40 километров, какую-либо помощь водителям якобы не оказывают.

Ранее на севере Москвы парализовало движение из-за массового ДТП.

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