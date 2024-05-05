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В ЕС сообщили, что Россия готовит диверсию в Европе

FT: Россия занимается подготовкой диверсии в Европе

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Yves Herman/Reuters

Россия занимается подготовкой диверсии в Европе. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на неназванные источники из спецслужб трех европейских стран.

При этом сообщается, что правительства европейских стран уже получили соответствующие предупреждения. Также в материале говорится, что Россия якобы хочет конфликтовать со странами Запада и «уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории».

До этого сообщалось, что в Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. Фигуранты якобы действовали по поручению российской секретной службы. Их арестовали утром 17 апреля в баварском Байройте.

Главный подозреваемый — 39-летний Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, среди прочего, в том, что он работал агентом секретной службы, готовил диверсии и следил за военными объектами. Предположительно, он сотрудничал с российскими спецслужбами с октября 2023 года. Он согласился совершить поджоги и взрывы на военной инфраструктуре, в оружейных заводах и промышленных объектах.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.

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