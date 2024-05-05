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Внучка Соломина рассказала, кто вдохновил его на съемку двух фильмов

Внучка Соломина Александра рассказала о влиянии Куросавы на ее дедушку

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Внучка экс-худрука Малого театра Юрия Соломина рассказала журналу «Театрал», как японский режиссер Акира Куросава вдохновил ее дедушку на съемку собственных фильмов.

«Да, смотрел [фильмы со своим участием], вспоминал своих коллег, какие-то интересные случаи всплывали. Дедушка очень любил рассказывать про Акиру Куросаву. Говорил, что на режиссуру в кино — он впоследствии сам снял два фильма – его благословил Куросава. Они были очень дружны и близки по духу», — вспомнила Александра Соломина.

По словам девушки, Соломин с Куросавой всегда тепло общались. Она рассказала, что с японским режиссером всегда ходила переводчица, которой сейчас уже около ста лет. Соломина рассказала, что ее дедушка даже согласился сняться в рекламе виски, чтобы помочь Куросаве заработать, так как в Японии ему было тяжело реализоваться. По словам внучки Соломина, экс-худрук Малого театра отдал весь свой гонорар за рекламу японского виски Куросаве, так как они были очень дружны.

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