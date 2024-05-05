Журналисты показали новый автомобиль Путина

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале впервые показал обновленный автомобиль Aurus президента России Владимира Путина. Авто главы государства после нововведений было продемонстрировано впервые.
«Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал журналист видео.
С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако была изменена передняя часть, а также крылья авто.
Создатели автомобиля сообщили Зарубину, что автомобиль является более современным в сравнении с предшественником.
В сентябре 2023-го Путин показал Aurus прибывшему с визитом на космодром Восточный лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
В феврале производитель премиальных авто Aurus заявил, что заранее подготовился к санкциям США.
Ранее «Соллерс» вышла из состава собственников автопроизводителя Aurus.