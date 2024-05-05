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Журналисты показали новый автомобиль Путина

Журналист Зарубин показал обновленный элитный автомобиль Aurus Путина

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Телеграм-канал «Зарубин»

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале впервые показал обновленный автомобиль Aurus президента России Владимира Путина. Авто главы государства после нововведений было продемонстрировано впервые.

«Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал журналист видео.

С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако была изменена передняя часть, а также крылья авто.

Создатели автомобиля сообщили Зарубину, что автомобиль является более современным в сравнении с предшественником.

В сентябре 2023-го Путин показал Aurus прибывшему с визитом на космодром Восточный лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

В феврале производитель премиальных авто Aurus заявил, что заранее подготовился к санкциям США.

Ранее «Соллерс» вышла из состава собственников автопроизводителя Aurus.

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