Журналисты показали новый автомобиль Путина

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале впервые показал обновленный автомобиль Aurus президента России Владимира Путина. Авто главы государства после нововведений было продемонстрировано впервые.

«Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал журналист видео.

С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако была изменена передняя часть, а также крылья авто.

Создатели автомобиля сообщили Зарубину, что автомобиль является более современным в сравнении с предшественником.

В сентябре 2023-го Путин показал Aurus прибывшему с визитом на космодром Восточный лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

В феврале производитель премиальных авто Aurus заявил, что заранее подготовился к санкциям США.

Ранее «Соллерс» вышла из состава собственников автопроизводителя Aurus.