Врач рассказал, о чем говорит нехватка воздуха в покое

Опасная для жизни легочная гипертензия приводит к появлению одышки сначала при физических нагрузках, а затем и в покое. Об этом «Известиям» рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

При легочной гипертензии повышается давление в легочной артерии. Без лечения срок жизни пациента составляет не более 2–2,5 лет. Поэтому важно вовремя выявить заболевание, обратившись к врачу при появлении: одышки при нагрузках или в покое, постоянном ощущении усталости, навязчивом кашле, частых головокружениях или обмороках. На поздних стадиях развиваются кровохарканье, сильные отеки ног, в брюшной полости скапливается жидкость. Также из-за легочной гипертензии могут возникнуть осложнения, опасные для жизни: хроническая сердечная недостаточность, отек легких, тромбоз.

«Необходимо помнить, что причины появления данного заболевания могут быть самыми разными, поэтому при появлении симптомов ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, а обратиться к специалисту для проведения диагностики. Только так можно вовремя «поймать» заболевание при его наличии и своевременно начать лечение», — отметил Соколов.

Ранее ученые выяснили, что отказ от определенных продуктов может повысить эффективность лечения легочной гипертензии.