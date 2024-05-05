Игрок «Краснодара» оправдался перед фанатами за результаты в чемпионской гонке

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов пообщался с фанатами, посетившими матч команды против грозненского «Ахмата».

«Поверьте, я больше вас хочу выиграть чемпионство. Мне 22 года. Я в финале Кубка России не сыграл, и здесь опять проигрываю», — сказал Кривцов.

Кривцов является воспитанником нижегородского футбола. В 2021 году он подписал контракт с «Краснодаром». В текущем сезоне полузащитник принял участие во всех 27 матчах чемпионата России, отметившись одним забитым мячом.

В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сенсационно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. В случае победы подопечные Мурада Мусаева могли оторваться от «Зенита». Сейчас у команд одинаковое количество набранных очков — по 50. Сине-бело-голубые проведут свой матч против «Факела» 6 мая. На три очка меньше у идущего третьим «Динамо». Москвичи сыграют с «Сочи» 5 мая.

В Кубке России «Краснодар» в четвертьфинале уступил подмосковным «Химкам», выступающим в Первой лиге.

Ранее «Краснодар» обвинили в нежелании быть чемпионом.