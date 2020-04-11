Вывозной рейс Бангкок — Красноярск состоится 12 апреля

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Вывозной рейс Бангкок — Красноярск состоится в воскресенье, 12 апреля. Об этом сообщило посольство России в Таиланде на своей странице в Facebook.

В дипмиссии уточнили, что перелет возможен только для россиян, проживающих в Красноярске и Красноярском крае.

Также сообщается, что количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться по принципу «живой очереди».

При наличии у человека билета на рейс любой российской авиакомпании перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях — платно.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих россиян, вывоз которых производится на фоне пандемии в мире коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.