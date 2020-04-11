За сутки в больницу в Коммунарку поступили 79 человек

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За сутки в московскую больницу в Коммунарке поступили 79 человек, всего на лечении состоит 454 человека. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По его словам, у 439 пациентов диагностирована пневмония, у 194 подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

48 человек находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), из них 23 — на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки в клинику поступило 79, выписано 87 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

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