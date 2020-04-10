Площадь пожара в иркутской колонии составила 30 тыс. кв. метров
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Площадь пожара в колонии №15 Ангарска Иркутской области составила 30 тыс. кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В результате сгорели три цеха деревообработки на общей площади около 30 тыс. кв. метров. По словам собеседника агентства, в данный момент ситуация в Ангарске стабилизировалась.
Возгорание произошло в результате бунта, устроенного заключенными колонии. Они разбили стекла камер видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника тюрьмы.
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