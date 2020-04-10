Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило тысячу
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В Бразилии за сутки число умерших от коронавируса увеличилось на 116, достигнув 1057, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о почти 20 тыс. заразившихся и 173 выздоровевших.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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