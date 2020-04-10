Подмосковье вводит пропускной режим
С 13 апреля в Подмосковье вводится пропускной режим для предотвращения распространения коронавируса, написал на своем сайте губернатор Андрей Воробьев.
«Режим пропусков будет вводиться поэтапно — мы сделаем его максимально удобным», — говорится в сообщении.
Воробьев отметил, что можно будет передвигаться без QR-кода и регистрации на специализированном портале при наличии удостоверения личности и подтверждения с места работы.
Ранее о введении пропусков объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В России коронавирусом заразились почти 12 тыс., скончались около 100 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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