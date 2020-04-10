СКР возбудил уголовное дело после демонтажа памятника Коневу в Праге

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело в связи с демонтажом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом пишет РИА «Новости».

Как уточняется, данные нарушения предусмотрены статьей 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично».

По словам Петренко, Чехия таким образом продемонстрировала пренебрежение историей борьбы СССР с фашизмом.

До этого стало известно, что в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. Он был установлен в районе Прага-6. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил Чехию передать монумент России, но получил отказ.

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