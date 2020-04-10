На Маврикии застряли около 80 российских туристов

Около 80 туристов из России застряли на Маврикии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает посол РФ на острове Константин Климовский.

По его словам, за помощью обратились примерно 15 граждан СНГ, в том числе Белоруссии, а также россияне, на постоянной основе проживающие на Маврикии.

Он отметил, что несколько российских туристов уже получили финансовую помощь, выделенную правительством РФ.

По словам Климовского, на острове большинство российских туристов из Москвы, другие — из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Российское правительство в начале апреля выделило 500 млн рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа.

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