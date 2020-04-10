Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве

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Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленники были задержаны при попытке сбыта 350 поддельных тестов по цене 2300 рублей за штуку, отметила Волк. Она добавила, что за тесты выдавались вакуумные пробирки для анализа крови, наполненные неустановленным веществом. Изъятые образцы отправлены на исследование.

В настоящее время задержанные находятся под подпиской о невыезде, в их отношении возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и мошенничестве.

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