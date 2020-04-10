80% россиян стали реже выходить на улицу из-за коронавируса
Многие россияне перестали выходить на улицу, обниматься при встрече с друзьями или навещать пожилых родственников. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Так, за последние две недели 69% граждан стали реже прибегать к рукопожатию и перестали обниматься. 84% опрошенных вовсе перестали видеться с друзьями.
69% россиян стали реже видеть пожилых родственников.
80% — вовсе стали реже выходить на улицу.
Выходить из дома в магазин, аптеку прекратили или стали делать это реже 76% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 апреля 2020 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.
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