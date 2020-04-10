Собянин: Москва находится у подножия пика заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в столице пока не наступил, но город располагается у его подножия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва в настоящее время находится «скорее у подножия этого пика, даже не в середине».

Градоначальник также Мэр Москвы также добавил, что прогнозы являются «делом неблагодарным», поэтому необходимо максимально подготовить медицинскую систему, делать как можно больше тестов на COVID-19 и обеспечить контроль за соблюдением режима самоизоляции и карантина.

«Нам предстоит серьёзное испытание, и к этому надо готовиться», — заключил Собянин.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 10 131 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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