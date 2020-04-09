В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 14 человек

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Еще 14 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, вылечились в Подмосковье. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Отмечается, что все пациенты были выписаны после повторного теста на инфекцию, он дал отрицательный результат.

По данным штаба, всего в Подмосковье от COVID-19 вылечились 66 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.

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