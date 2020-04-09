Число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до четырех

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Четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Пожар в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве произошел вечером 8 апреля. По данным МЧС, из здания были эвакуированы 50 человек. Пожар был ликвидирован.

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