Путин поручил наладить механизм возврата граждан России из-за границы

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Президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами заявил, что необходимо наладить механизм возврата граждан России из-за рубежа на фоне коронавируса.

«Нужно согласовывать (возврат граждан) не только с МИД – с правительственной комиссией, с правительством Российской Федерации. Там есть единый подход выработанный, надо его, этот механизм, отладить», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что около 26 тысяч россиян хотят вернуться домой из-за рубежа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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