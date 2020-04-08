Путин поручил наладить механизм возврата граждан России из-за границы
Президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами заявил, что необходимо наладить механизм возврата граждан России из-за рубежа на фоне коронавируса.
«Нужно согласовывать (возврат граждан) не только с МИД – с правительственной комиссией, с правительством Российской Федерации. Там есть единый подход выработанный, надо его, этот механизм, отладить», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что около 26 тысяч россиян хотят вернуться домой из-за рубежа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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