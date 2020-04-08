В Эстонии задержали 13-летнего лидера международной неонацисткой группы

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Основатель и глава международной неонацисткой группировки Feuerkrieg Division (FKD) в январе 2020 года был задержан полицией безопасности Эстонии (КАПО). При этом сотрудники правоохранительных органов не могут его арестовать, так как лидером данной организации является 13-летний школьник, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

По данным издания, подросток живет в маленьком эстонском городке, посещает школу, имеет нормальную успеваемость. Своей деятельностью в интернете он занимался под ником Commander («Командир». — прим.ред.)

Отмечается, что в последние месяцы в нескольких странах также были арестованы другие члены группировки. В Эстонии же несовершеннолетние не несут юридической ответственности, поэтому взять «Командира» под стражу полиция не может.

Как сообщает Eesti Ekspress, все управление группировкой осуществлялось в режиме онлайн. В материале указывается, что большая часть онлайн-общения была «просто фантазией». При этом члены FKD делились друг с другом руководствами по изготовлению взрывчатки, советами по модификации и покупке оружия. Однако именно распространение пропагандистских плакатов и флайеров было основной деятельностью организации.