В Кремле считают, что эффект от режима самоизоляции будет заметен на следующей неделе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, решение о дате выхода из режима самоизоляции только предстоит принять в зависимости от развития ситуации.

Песков добавил, что все участники совещания у главы государства Владимира Путина также говорили, что эффект от самоизоляции будет понятен ориентировочно на следующей неделе или в конце недели.

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