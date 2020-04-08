В Кремле считают, что эффект от режима самоизоляции будет заметен на следующей неделе
close
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, решение о дате выхода из режима самоизоляции только предстоит принять в зависимости от развития ситуации.
Песков добавил, что все участники совещания у главы государства Владимира Путина также говорили, что эффект от самоизоляции будет понятен ориентировочно на следующей неделе или в конце недели.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин поинтересовался у вирусолога возможным сокращением нерабочих дней
— Скворцова: Россия идет по благоприятному сценарию с коронавирусом
— Представитель ВОЗ призвала Россию не отказываться от самоизоляции