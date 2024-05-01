В Париже идут столкновения полиции с участниками первомайской демонстрации

В Париже начались столкновения участников первомайской демонстрации с полицией. Об этом сообщает РИА Новости.

Уже известно, что несколько человек получили ранения. Полиция оттесняет митингующих.

Перед этим сообщалось, что полиция Лиона задержала 17 участников митингов, у них были изъяты один складной нож и один кастет.

Всего в День солидарности трудящихся во Франции запланировано 270 демонстраций, в которых могут принять участие до 150 тыс. человек.

До этого турецкая полиция применила слезоточивый газ против участников первомайских акций в Стамбуле. Позднее сообщалось о задержании более 140 человек у площади Таксим.

1 мая на площади Таксим в центре Стамбула и прилегающих к ней улицах действуют строгие меры безопасности: проезд и проход запрещен и перекрыт железными ограждениями. 1 мая в Стамбуле стартовали первомайские демонстрации.

Ранее полицейские использовали дубинки и перцовый газ против демонстрантов в Штутгарте в Германии.