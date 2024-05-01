«Раз, два, три»: ЦСКА опубликовал провокационный ролик к матчам с «Зенитом»

Московский ЦСКА опубликовал превью к предстоящим матчам с петербургским «Зенитом», которые пройдут в рамках финала Пути РПЛ Кубка России и Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Раз, два, три», — говорится в ролике кассирша, отдавая билеты фанату ЦСКА. На девушке в кассе надета футболка с изображением бывшего футболиста армейского клуба Алана Дзагоева.

Это отсылка на кричалку, которую в 2013 году произнес Дзагоев. Высказывание, которое футболист скандировал вместе с болельщиками, содержало оскорбительный элемент. Позднее игрок принес за нее публичные извинения.

В рамках Кубка России ЦСКА и «Зенит» первую игру проведут 2 мая в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. Ответный поединок будет сыгран в Санкт-Петербурге 15 мая, начало игры — 20:45 по московскому времени. Игра в рамках 28-го тура чемпионата России состоится также в Санкт-Петербурге и пройдет 11 мая. Стартовый свисток для футболистов будет дан в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 50 очков. ЦСКА имеет 38 баллов и идет на восьмом месте.

Ранее Сергей Семак назвал основную проблему «Зенита».