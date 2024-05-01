Мария Аронова рассказала, какой участи не хочет для дочери

Актриса Мария Аронова призналась в интервью с телеведущей Юлией Меньшовой, что ее дочь Серафима не станет содержанкой.

Аронова заявила, что дочь не должна пойти по этому пути. По ее мнению, дочь обязана стать профессионалом своего дела и получать удовольствие от профессии. Также артистка не хочет, чтобы Серафима посвящала всю себя мужчине. Актриса уверена, что девушка может погубить свою жизнь, если будет «греться» только от отношений.

Аронова отметила, что они с дочерью очень разные характером.

«Она, в отличие от меня, женщина. Я — нет. Я пятьдесят на пятьдесят. У меня мужская психология, у меня мужской образ жизни, у меня мужское понимание дружбы, мужские законы», — поделилась артистка. Серафима родилась в браке артистки с Евгением Фоминым.

У Ароновой также есть сын Владислав от бывшего супруга Владислава Гандрабура. Актриса рассталась с первым мужем после того, как тот поднял на нее руку. По словам Ароновой, ей хватило одной пощечины, чтобы закончить отношения с человеком, которого она очень глубоко и сильно любила.

Ранее Мария Аронова рассказала, что Бурунов боялся сниматься в «Бременских музыкантах».