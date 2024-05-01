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Нетаньяху предупредил об отказе от сделки, если ХАМАС потребует окончания войны

Нетаньяху: Израиль не пойдет на сделку, если ХАМАС потребует окончания войны

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Dana Kopel/Global Look Press

Израиль откажется от сделки по перемирию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС потребует обязательств по окончательному прекращению огня. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает израильский портал Walla.

Как отмечают источники портала, в случае срыва переговоров о прекращении огня в обмен на освобождение заложников, Израиль начнет наземную операцию в городе Рафахе для окончательного уничтожения батальонов ХАМАС.

1 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Иерусалиме за закрытыми дверями.

До этого сообщалось, что Израиль готов в ближайшее время направить делегацию с визитом в Каир для переговоров по прекращению боевых действий и сделке по обмену заложниками с палестинским движением ХАМАС.

Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху справедливо критикуют за атаку ХАМАС на Израиль.

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