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Певица Жасмин рассказала об отношениях с невесткой

Певица Жасмин призналась, что всей душой полюбила невестку

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Жасмин призналась в беседе с Hello!, что ее невестка Ева Хачатурян показалась ей милой, скромной и обаятельной.

Жасмин отметила, что поняла серьезность романа, увидев, как сияют глаза ее сына Михаила Семендуева. Она рассказала, что для Михаила было важно, чтобы возлюбленная понравилась артистке, поэтому они часто встречались. После продолжительного общения звезда поняла, что полюбила невесту всей душой.

«И в конце ноября сказала сыну, что, если он по-прежнему уверен в своем желании сделать ей предложение, я не против. И передала ему нашу семейную реликвию — кольцо, которое досталось мне от мамы первого мужа, Мишиного папы, чтобы он подарил его Еве. Когда-нибудь Ева передаст его своей невестке», — поделилась певица.

Жасмин добавила, что семья Хачатурян не имеет отношения к шоу-бизнесу. Девушка профессионально занимается фигурным катанием.

«К сожалению, в 18 лет получила травму и ушла из большого спорта. Потом поступила в Институт физкультуры и спорта, около двух лет была PR-менеджером Аделины Сотниковой, а сейчас планирует создавать ледовые шоу», — отметила Жасмин.

Ранее стало известно, сколько миллионов Жасмин потратила на свадьбу сына.

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