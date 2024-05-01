Стало известно, сколько Красное море продолжит оставаться опасным для судов

Крупнейшие контейнерные перевозчики ожидают, что отклонение маршрутов в обход Красного моря из-за атак хуситских повстанцев в Йемене продлится как минимум до второй половины 2024 года, а возможно, и до 2025-го. Об этом свидетельствуют прогнозы экспертов отрасли, опрошенных Bloomberg .

По данным одного из источников, с середины ноября было атаковано около 65 торговых судов, следовавших через Красное море и Суэцкий канал. Из-за угрозы обстрелов контейнерооборот в этом регионе сократился примерно вдвое.

«Очевидно, что судоходные линии не будут возвращать свои маршруты в Суэцкий канал, пока это не станет безопасным. Даже если конфликт разрешится волшебным образом завтра, мы не увидим судов в Суэце на следующий день», — отметил основатель аналитической компании Sea-Intelligence Алан Мёрфи.

По его словам, для нормализации фрахтовых маршрутов потребуются долгосрочные гарантии безопасности в Красном море. Даже после этого понадобится от 6 до 12 месяцев для восстановления стабильных сервисов через Суэц с учетом необходимости корректировки расписаний на дальних маршрутах.

Гендиректор Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен сообщил, что из-за объезда мыса Доброй Надежды время в пути судов его компании увеличилось на 7-10 дней.

«Безопасность наших людей важнее, чем семидневная задержка в пути», — пояснил он.

При этом Янсен более оптимистично оценивает сроки восстановления нормального судоходства через Суэц после разрешения кризиса — по его мнению, на это уйдет около 14-17 недель или одна полная ротация маршрута.

В то же время член правления логистического оператора DB Schenker Торстен Майнке заявил, что его компания ожидает продолжения перебоев минимум до конца 2024 года.

«Это затянется как минимум до лета, поскольку для этого конфликт должен разрешиться уже сейчас, что маловероятно. Поэтому мы планируем дальнейшие отклонения маршрутов на весь 2024 год», — пояснил Майнке.

До этого стало известно, что чаще всего перевозили по Севморпути в 2023 году.

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