В России провели 910 тысяч тестов на коронавирус

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В России провели свыше 910 тысяч лабораторных исследований для подтверждения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 910 тыс. тестов на COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в России под медицинским наблюдением на данный момент остаются 180 тысяч человек.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ провели более 795 тысяч тестов, под меднаблюдением находились 185 тысяч человек.

По последним данным, на территории России подтверждены 7497 случаев заболевания коронавирусом, умерли 58 человек, вылечились 494.

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