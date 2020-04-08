В России провели 910 тысяч тестов на коронавирус
close
В России провели свыше 910 тысяч лабораторных исследований для подтверждения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации проведено более 910 тыс. тестов на COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в России под медицинским наблюдением на данный момент остаются 180 тысяч человек.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ провели более 795 тысяч тестов, под меднаблюдением находились 185 тысяч человек.
По последним данным, на территории России подтверждены 7497 случаев заболевания коронавирусом, умерли 58 человек, вылечились 494.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Свыше 200 тыс. анализов на COVID-19 сделано в Москве за месяц