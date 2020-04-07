В Ирландии число погибших от коронавируса превысило 200
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В Ирландии за сутки число погибших от коронавируса увеличилось на 36, достигнув 210, пишет национальная служба здравоохранения.
Также сообщается о 5709 заразившихся.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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