Путин: вся страна стала вирусологами

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом пошутил о том, что вся страна стала вирусологами.

«Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна – вирусологи», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Однако президент отметил, что мнение истинных специалистов крайне важно.

По словам Путина, власть на всех уровнях основывается на мнении именно этих людей.

Президент также отметил, что в настоящий момент крайне важно избежать чужих ошибок и не учиться на своих.