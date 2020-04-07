В Португалии коронавирусом заразились более 12,4 тысячи человек

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В Португалии коронавирусом заразились 12 442 человека, за минувшие сутки выявлено 700 новых случаев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что от инфекции всего скончались 345 человек.

За сутки выздоровели 44 пациента, в общей сложности — 184.

На Азорских островах зафиксировано 68 случаев заражения COVID-19 и ни одного смертельного случая, на острове Мадейра — 52 больных и также ни одного летального случая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,3 млн случаев заражения.

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