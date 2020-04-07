В РФ начались клинические исследования трех препаратов от COVID-19

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В России специалисты приступили к клиническому исследованию трех препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Речь идет о таких препаратах, как «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир».

Отмечается, что они будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с COVID-19.

Клинические исследования будут проводиться в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна. У пациентов попросят письменные согласия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 7 497 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,3 млн.

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