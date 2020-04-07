В Москве только 4% зараженных коронавирусом недавно вернулись из-за рубежа
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В Москве только 4% от числа зараженных коронавирусом недавно вернулись из-за границы. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.
«Только 4% заболевших недавно вернулись из-за границы», — говорится в сообщении.
Во вторник в Москве подтвердили 697 новых случаев заражения. Всего в Москве зарегистрировано 5181 заболевших.
По последним данным в России заражены коронавирусной инфекцией 7497 человек.
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