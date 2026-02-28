В Турции рассказали о схемах обмана туристов в ресторанах

Иностранные туристы в Стамбуле могут столкнуться со скрытыми сборами в ресторанах, которые включают в счет в обход закона. Об этом сообщил РИА Новости глава турецкой Ассоциации по защите прав потребителей (TÜKODER) Азиз Кочал.

В конце января министерство торговли Турции объявило, что рестораны и кафе больше не имеют права взимать с клиентов обязательные чаевые, сервисный сбор и аналогичные платежи. Теперь посетители должны оплачивать только заказанные блюда и услуги, а чаевые оставляют добровольно.

Кочал отметил, что раньше сервисный сбор в размере 10–12% часто указывался в меню. По его словам, некоторые заведения могли формально отменить этот сбор, но одновременно поднять цены на аналогичный процент. Он пояснил, что постоянные клиенты могут заметить такие изменения, тогда как туристы, которые приходят впервые, — нет. Кроме того, посетителям могут выставить счет за хлеб или другие закуски, поданные как бесплатные.

Глава ассоциации призвал туристов при подобных ситуациях сразу обращаться с жалобами в его организацию и в министерство торговли, прикладывая чеки и другие подтверждающие документы. Он добавил, что официально сборы отменены, однако такие случаи возможны, особенно в популярных туристических районах. По его словам, при обращении, в том числе от русскоговорящих туристов, организация проведет проверку.

Сервисный сбор стал распространенной практикой в ресторанах в центре Стамбула, популярных у туристов. Его нередко включали в счет и в дорогих заведениях, в том числе входящих в списки Michelin. Помимо этого, в счета добавляли так называемый kuver — плату за закуски, которые клиент не заказывал, например хлеб с оливками, при этом сумма значительно превышала их себестоимость.

Ранее дипломат назвал три ошибки в Турции, которые обходятся россиянам дороже всего.