«Ах ты извращенец»: в файлах Эпштейна нашли его переписку с вербовщицей из Литвы

Модельный скаут из Литвы переживала, что «слишком стара» для Эпштейна

Музыкант и модель из Литвы Дите Аната Си, помогавшая финансисту Джеффри Эпштейну в поисках и вербовке новых девушек, переживала, что в свои 26 лет «слишком стара» для него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным западной прессы, Си сначала обратилась к Эпштейну за помощью в оплате обучения в музыкальной Джульярдской школе в Нью-Йорке, а затем стала «скаутом» финансиста — искала ему новых жертв. В «файлах Эпштейна» модель упоминается 393 раза.

В переписке от мая 2011 года Си попросила Эпштейна достать билет на премьеру фильма режиссера Вуди Алена в Каннах и приглашение на вечеринку для трех подруг. В качестве благодарности модель обещала финансисту «большой поцелуй», на что тот ответил, что девушка уже должна ему такой поцелуй.

«Ах ты извращенец. Я думала, что слишком стара для тебя», — написала модель, которой тогда было 26 лет.

Си добавила, что Эпштейну было бы приятно пообщаться с ее красивыми подругами. Финансист ответил, что они смогут договориться об этом.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу скандально известного финансиста Джефри Эпштейна.

15 февраля ведомство завершило публикацию файлов. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

