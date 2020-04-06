«Росатом» вернул 178 своих работников из Бангладеш в Россию

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Госкорпорация «Росатом» вернула из Бангладеш 178 своих сотрудников, которые участвовали в строительстве атомной станции «Руппур». Об этом сообщает сайт правительства Нижегородской области.

Как стало известно, они две недели проведут в профилакториях региона, «где будут соблюдать режим изоляции».

Отмечается, что прибывшие на родину сотрудники компании в течение 14 дней будут находиться под наблюдением медиков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,2 млн случаев заражения.

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