В больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента

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В московскую больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.

По его словам, в общей сложности в больнице лечатся 405 человек, из низ 357 — с диагнозом пневмония и 217 с коронавирусом.

В Отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находится 31 пациент, из них 9 — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки в медучреждение поступили 62 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 5 389 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,2 млн.

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