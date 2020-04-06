Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае

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Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в Китае в 143 км восточнее района Шуймогоу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел в 01.58 мск и имел координаты 44.23 градуса северной широты и 89.31 градуса восточной долготы.

Сейсмособытие по интенсивности сотрясенией в эпицентре оценивается как «разрушительное».

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