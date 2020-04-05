Рейс для вывоза граждан США из России запланирован на 9 апреля

Чартерный рейс для вывоза из России граждан Соединенных Штатов ориентировочно вылетит из Москвы 9 апреля. Об этом сообщила пресс-атташе американского диппредставительства Ребекка Росс на своей странице в Twitter.

»Госдепартамент организовал специальные чартерные рейсы для граждан США и, при наличии свободных мест, для законных постоянных резидентов США», — написала Росс.

Она добавила, что расписание еще может измениться.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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