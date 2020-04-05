В Нижегородской области скончались две женщины с COVID-19

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Две пациентки с подтвержденным коронавирусом скончались в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там рассказали, что одной из пациенток было 80 лет, другой — 83 года.

В пресс-службе отметили, что коронавирус послужил обострению у них многих хронических заболеваний, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание —новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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