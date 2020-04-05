В Москве усилили помощь бездомным

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Столичный департамент труда и социальной защиты населения начал дополнительную раздачу еды бездомным людям. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Выдачу еды производят ежедневно в пункте срочной социальной помощи Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки.

Отмечается, что у обратившихся за помощью измеряют температуру, а также соблюдаются другие меры предосторожности и профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором.

Кроме того, центр социальной адаптации принимает бездомных на социальную адаптацию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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