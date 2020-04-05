В Москве усилили помощь бездомным
Столичный департамент труда и социальной защиты населения начал дополнительную раздачу еды бездомным людям. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Выдачу еды производят ежедневно в пункте срочной социальной помощи Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки.
Отмечается, что у обратившихся за помощью измеряют температуру, а также соблюдаются другие меры предосторожности и профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором.
Кроме того, центр социальной адаптации принимает бездомных на социальную адаптацию.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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