В Москве Роспотребнадзор выдал 21 тысячу постановлений о самоизоляции
Столичный Роспотребнадзор выдал больше 21 тысячи постановлений о самоизоляции москвичам, вернувшимся из-за границы или контактировавшим с заболевшими, сообщается на сайте органа.
«Управлением выдано более 21 тысячи (21 065) постановлений об изоляции прибывших из неблагополучных стран, лиц, находившихся с ними в контакте, а также лиц, находившихся в контакте с заболевшими», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор напомнил, что за нарушение карантина возможно привлечение к административной ответственности.
В Москве коронавирусом заразились 3893 человека.
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