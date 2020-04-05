Максимальное число больниц в Москве готовят для пациентов с коронавирусом

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Власти Москвы приняли решение о мобилизации максимального количества больниц для противодействия распространению коронавируса нового типа, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы города, на борьбу с коронавирусом брошены все больничные резервы Москвы. В частности, около 20 тысяч региональных, федеральных и частных коек готовят для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Максимум, все, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову», — подчеркнул Собянин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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