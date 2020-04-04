Власти утвердили порядок помощи россиянам за рубежом

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Кабмин утвердил порядок помощи россиянам, которые находятся заграницей и не могут вернуться на родину из-за коронавируса. Соответсвующий документ опубликован на сайте правительства.

Так, помощь будет оказана гражданам, которые «имеют проездные документы на возвращение в Российскую Федерацию с 16 марта 2020 года по 31 мая 2020 года».

Помощь россияне получат за время пребывания на территории иностранного государства.

Жители России, оставшиеся за границей, будут получать 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет будут выдавать 1600 рублей в день.

4 апреля Россия официально прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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