Швейцария за сутки выявила коронавирус у тысячи человек
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В Швейцарии за сутки врачи подтвердили 975 случаев заражения коронавирусом, пишет минздрав страны.
Всего в стране коронавирусом заразились 20278, умерли 540 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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