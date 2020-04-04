Швейцария за сутки выявила коронавирус у тысячи человек

В Швейцарии за сутки врачи подтвердили 975 случаев заражения коронавирусом, пишет минздрав страны.

Всего в стране коронавирусом заразились 20278, умерли 540 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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