В России сделали более 640 тысяч тестов на коронавирус

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В Роспотребнадзоре рассказали, что в настоящее время в России провели более 640 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в стране остаются 205 612 человек, а всего было 389 235 человек.

В настоящее время в России подтвержденных случаев заражения вирусом более 4,1 тыс. человек, при это вылечились — 281, а погибли — 38.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число заразившихся коронавирусом превысило 1,1 млн человек. При этом смогли вылечиться почти 230 тыс. человек, а погибли — 59 220.

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