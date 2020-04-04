На Украине число заразившихся коронавирусом превысило тысячу
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На Украине за сутки врачи подтвердили 154 случая заражения коронавирусом, что увеличило общее количество заболевших до 1096, пишет минздрав страны.
Сообщается, что 28 пациентов скончались, 23 человека выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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